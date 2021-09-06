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futebol

Giovanni projeta partida contra o Goiás e espera que time imponha seu ritmo diante do Esmeraldino

O meia da Raposa reforçou que o time mineiro tem qualidade e relembrando a boa performance da equipe nos últimos jogos...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 17:52
O próximo desafio do Cruzeiro será diante do Goiás, nesta terça-feira, 7 de setembro, às 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B. E, para o meia Giovanni a Raposa tem de impor seu ritmo de jogo para superar o Esmeraldino e prosseguir com sua reação no segundo turno da Série B. O meia cruzeirense reforçou que o time tem qualidade e as últimas performances no campeonato comprovam sua avaliação. Veja o que o jogador estrelado comentou no vídeo acima. A equipe de Vanderlei Luxemburgo está na 15ª posição, com 25 pontos, 13 a menos do que o quarto colocado, justamente o Goiás, rival desta rodada. Giovanni quer a Raposa impondo seu ritmo de jogo contra o Goiás-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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