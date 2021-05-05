Giovani recebe sondagem do Grupo City, mas Palmeiras descarta negócio abaixo de R$ 130 milhões

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Grupo City, empresa que administra os negócios do Manchester City e de alguns outros clubes no mundo, demonstrou interesse na contratação de Giovani, atacante de apenas 17 anos e cria das categorias de base do Palmeiras. A informação foi noticiada primeiramente por Bruno Andrade, do Uol, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!

>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores

A princípio, foi feita uma sondagem inicial pela Cria da Academia, sem mencionar valores. Por sua vez, o Palmeiras afirma que descarta abrir conversas por menos de € 20 milhões (R$ 130 milhões), com € 5 milhões (R$ 32,5 milhões) de bônus por metas.Apesar da alta pedida, o Grupo City mantém a vontade de contar com o jogador no futuro. Foram mencionadas, inclusive, alternativas para entrarem na composição do negócio, como, por exemplo, o argentino Taty Castellanos, centroavante que interessa ao Palmeiras e pertence ao conglomerado internacional. O Verdão é irredutível, contudo, em relação aos R$ 130 milhões por Giovani, que tem contrato até 2023 e 100% dos direitos econômicos ligados ao Alviverde.

No clube desde o sub-11, o jovem atacante palmeirense tem mais de 100 gols na base e subiu há pouco tempo para o profissional. A missão da prata da casa é ajudar a equipe no Campeonato Paulista, já que a comissão técnica vem utilizando muitos atletas juniores para evitar o desgaste dos titulares em outras competições. Ele segue buscando seu primeiro gol no time principal, pois apesar de ter marcado em sua estreia contra o São Caetano, teve seu gol anulado pelo VAR por impedimento.