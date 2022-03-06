Giovani celebra chance como titular no ataque do Palmeiras: 'Se precisar, estou preparado'

Titular no time do Palmeiras pela primeira vez, o atacante Giovani, de 18 anos, foi a campo disposto a demonstrar que merecia estar ali. O jogador foi bem na vitória do Palmeiras sobre o Guarani por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022- Agradeço a Deus e minha família por esses momentos, é especial. Acredito que a gente vem num momento bom, nossos treinos são fortes, isso é mérito. Estou preparado, se o professor precisar de mim, vou estar preparado - afirmou o jogador, após a vitória palmeirense.

O técnico Abel Ferreira poupou alguns jogadores titulares depois de o time conquista a Recopa Sul-Americana no meio da semana passada. Giovani, então, foi um dos jogadores promovidos.- Acredito que coloco tudo nos planos de Deus, as coisas acontecem no tempo que têm que acontecer. Meu sonho era ser jogador no Palmeiras, de ser importante para a equipe, estou feliz de estar aqui - completou o palmeirense.

Esta não foi a primeira vez em que Giovani esteve em campo pelo time profissional. Em 2021, o garoto teve chances quando o treinador utilizou jogadores da base no Paulista e Brasileiro. Ele, inclusive, chegou a balançar a rede contra o Cuiabá. Neste ano, atuou contra a Inter de Limeira.