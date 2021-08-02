Gilvan valoriza Enderson Moreira após vitória do Botafogo sobre o Vasco: 'Você chegou para nos ajudar'

Crédito: Vítor Silva/BFR

O clima no vestiário do Botafogo após a vitória contra o Vasco, no último sábado, era de alegria e alívio. Após o terceiro triunfo consecutivo na Série B do Brasileirão, Gilvan liderou a conversa de pós-jogo e exaltou a presença de Enderson Moreira para a marca.

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- Vamos continuar com os pés no chão, mas comemorar. Ganhar clássico é bom pra c*, professor. Você (Enderson) chegou para nos ajudar e a gente te acolheu muito bem. Tenho certeza que no final tudo isso vai dar certo. Tem muito para melhorar ainda, pés no chão porque temos uma final com a Ponte Preta agora - afirmou o zagueiro, como divulgado em vídeo da "BotafogoTV".

O treinador respondeu ao camisa 4. Enderson, com 100% de aproveitamento após três jogos no comando do Alvinegro, afirmou que o elenco foi um dos motivos que o fez aceitar a proposta do Glorioso.- Vocês não têm ideia do quanto a gente está feliz por estar aqui. Foi uma escolha nossa, não foi só o Botafogo que nos escolheu. Quando paramos para pegar informações nós entendemos que o grupo poderia dar uma resposta positiva - ressaltou.

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O zagueiro também valorizou uma marca defensiva. Ao mesmo tempo que o Botafogo está com três vitórias consecutivas, também não sabe o que é levar gols nesse período.