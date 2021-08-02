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Gilvan valoriza Enderson Moreira após vitória do Botafogo sobre o Vasco: 'Você chegou para nos ajudar'

Zagueiro exalta presença do treinador após triunfo no clássico, pela Série B do Brasileirão; técnico diz que um dos motivos da escolha pelo Alvinegro se deu pelo grupo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:47
Crédito: Vítor Silva/BFR
O clima no vestiário do Botafogo após a vitória contra o Vasco, no último sábado, era de alegria e alívio. Após o terceiro triunfo consecutivo na Série B do Brasileirão, Gilvan liderou a conversa de pós-jogo e exaltou a presença de Enderson Moreira para a marca.
+ Sob o comando de Enderson Moreira, Botafogo conquista terceira vitória consecutiva e melhora desempenho
- Vamos continuar com os pés no chão, mas comemorar. Ganhar clássico é bom pra c*, professor. Você (Enderson) chegou para nos ajudar e a gente te acolheu muito bem. Tenho certeza que no final tudo isso vai dar certo. Tem muito para melhorar ainda, pés no chão porque temos uma final com a Ponte Preta agora - afirmou o zagueiro, como divulgado em vídeo da "BotafogoTV".
O treinador respondeu ao camisa 4. Enderson, com 100% de aproveitamento após três jogos no comando do Alvinegro, afirmou que o elenco foi um dos motivos que o fez aceitar a proposta do Glorioso.- Vocês não têm ideia do quanto a gente está feliz por estar aqui. Foi uma escolha nossa, não foi só o Botafogo que nos escolheu. Quando paramos para pegar informações nós entendemos que o grupo poderia dar uma resposta positiva - ressaltou.
+ Veja a tabela da Série B
O zagueiro também valorizou uma marca defensiva. Ao mesmo tempo que o Botafogo está com três vitórias consecutivas, também não sabe o que é levar gols nesse período.
- Terceiro jogo sem tomar gol dá confiança. Os atacantes estão nos ajudando muito, é a entrega, a marcação começa lá do ataque. Isso dá confiança. Agora temos mais uma final contra a Ponte Preta, é concentrar para esse jogo e agradecer a Deus pela vitória - comemorou o zagueiro.

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