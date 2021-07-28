Gilvan elogia Lucas Mezenga, zagueiro do Botafogo: 'O vejo futuramente na Seleção Brasileira'

A ausência de Kanu, lesionado, até aqui, não está sendo sentida no Botafogo. Isto porque o jovem Lucas Mezenga, que entrou no lugar do camisa 3, assumiu a responsabilidade e, sem comprometer, participou das vitórias sobre Confiança e CSA, pela Série B do Brasileirão.

- O Mezenga tem muito a crescer e o vejo futuramente na Seleção Brasileira. Ele tem grande potencial, e o fundamental é que sempre me escuta bastante. Sempre falo com ele e isso o ajuda e me ajuda também passando um pouco de experiência para ele. Quando o experiente fala, o jovem tem que procurar obedecer, entender que é para o seu bem, e isso ele está acatando bem e evoluindo nos jogos sem sofrermos gols. Estou feliz por ele, um cara humilde e tenho certeza que vai conseguir os objetivos para ajudar a família e ter sucesso na carreira - afirmou.