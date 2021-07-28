AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gilvan elogia Lucas Mezenga, zagueiro do Botafogo: 'O vejo futuramente na Seleção Brasileira'
futebol

Gilvan elogia Lucas Mezenga, zagueiro do Botafogo: 'O vejo futuramente na Seleção Brasileira'

Experiente defensor elogiou, em entrevista ao site oficial do Botafogo, parceria com o jovem e falou que ele sabe ouvir bem os mais velhos...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A ausência de Kanu, lesionado, até aqui, não está sendo sentida no Botafogo. Isto porque o jovem Lucas Mezenga, que entrou no lugar do camisa 3, assumiu a responsabilidade e, sem comprometer, participou das vitórias sobre Confiança e CSA, pela Série B do Brasileirão.
+ Ex-meia Andrezinho elogia Lucas Mezenga: 'Ascensão meteórica'O desempenho do jovem jogador chama atenção dos jogadores mais velhos. Gilvan, em entrevista ao site oficial do Botafogo, elogiou a postura de Lucas Mezenga dentro e fora de campo e projetou um futuro brilhante ao companheiro.
- O Mezenga tem muito a crescer e o vejo futuramente na Seleção Brasileira. Ele tem grande potencial, e o fundamental é que sempre me escuta bastante. Sempre falo com ele e isso o ajuda e me ajuda também passando um pouco de experiência para ele. Quando o experiente fala, o jovem tem que procurar obedecer, entender que é para o seu bem, e isso ele está acatando bem e evoluindo nos jogos sem sofrermos gols. Estou feliz por ele, um cara humilde e tenho certeza que vai conseguir os objetivos para ajudar a família e ter sucesso na carreira - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As previsões para o jogo em que Messi enfrentará pela primeira vez a Inglaterra, rival histórico da Argentina
Aplicativo
Herdeiros podem recuperar Imposto de Renda pago indevidamente por familiares falecidos
SML de Colatina
Corpo de jovem é encontrado em área de mata de difícil acesso em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados