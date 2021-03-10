Gilvan é apresentado pelo Botafogo: 'Sou um zagueiro que gosta de chegar firme, não dou espaço'

Nesta quarta-feira, o Botafogo apresentou oficialmente o zagueiro Gilvan, que estava há três temporadas no Atlético-GO. O contrato do atleta é válido até o fim de 2021, mas pode ser renovado por mais um ano caso o clube conquiste o acesso para a primeira divisão. Em vídeo divulgado pela assessoria do clube, o defensor comemorou a chegada ao Botafogo e apresentou as características que possui ao torcedor.+ Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao Botafogo- Estou feliz de participar desse novo projeto. Venho com a expectativa muito grande, temos Copa do Brasil, Estadual e o principal, que é a Série B. Juntos, torcida, diretoria, grupo, vamos conseguir nosso objetivo de voltar à Série A. Com muito trabalho nós vamos conseguir isso. Sou um zagueiro que gosta de chegar firme, não dou espaço para o atacante e tenho um cabeceio muito forte.O nome de Gilvan já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e viajou com com a equipe ao Maranhão. Assim, o zagueiro está regularizado e pode fazer a estreia com a camisa do Botafogo esta noite, quando o Glorioso encara o Moto Clube, no estádio Castelão (MA), às 21h30.