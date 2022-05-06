Gilson Kleina valoriza empate da Chapecoense fora de casa

Na noite da última quinta-feira, a Chapecoense visitou o Brusque e ficou no empate sem gols fora de casa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O resultado, apesar de não ter sido o ideal para a classificação, foi comemorado pelo técnico Gilson Kleina na entrevista coletiva.
‘Foram dois tempos distintos. Sabíamos que o Brusque ia querer velocidade no primeiro tempo, tanto que tivemos dificuldades para passar pelo Pará. Depois no segundo tempo corrigimos isso, arrumamos a marcação. Tínhamos a bola para contra-atacar e os atletas que entraram hoje, fizeram a diferença’, afirmou.
Com a igualdade por 0 a 0, a Chapecoense fica momentaneamente na 4ª colocação, com 9 pontos.