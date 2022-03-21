Gilson Kleina chega para recolocar a Chapecoense nos trilhos

No último domingo, a Chapecoense oficializou a contratação do técnico Gilson Kleina para a disputa da temporada 2022.
Sem técnico desde a saída de Felipe Conceição, a diretoria demorou a encontrar uma solução e o jeito foi apostar no velho-conhecido.
Com Gilson Kleina no comando da equipe, a expectativa é que o time possa se reestruturar dentro das quatro linhas e alcançar o acesso à elite do futebol nacional.
Esta não será a primeira passagem de Gilson Kleina. Entre outubro de 2017 e agosto de 2018, ele geriu a Chapecoense.
Durante o período, o comandante teve êxito em classificar a Chape para a Libertadores da América, mas não conseguiu manter o embalo e foi demitido com o time afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão na temporada seguinte.