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Gilmar Dal Pozzo comemora ponto conquistado fora de casa

Leão encarou o Guarani no Brinco de Ouro e arrancou um ponto como visitante...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 17:20
O Sport foi até o Brinco de Ouro no último fim de semana e, mesmo com toda polêmica que envolveu um possível pênalti a favor do Leão, trouxe para casa um ponto importante.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O comandante Gilmar Dal Pozzo acredita que o time alcançou o seu objetivo e mantém a sua meta para ficar na briga pelo G-4.
‘Fizemos um jogo bastante equilibrado, não conquistamos essa vitória, mas a gente valoriza um ponto, sim. Hoje um ponto nos deixa numa condição favorável, no G-4, que é o objetivo do clube. É muito difícil jogar aqui contra o Guarani, então eu estou valorizando muito esse ponto, embora a gente queira a vitória’, declarou.
Com o placar em Campinas, o Sport está na 4ª colocação da Série B, com 4 pontos conquistados.
Crédito: GilmarDalPozzoemcoletivanoSport(AndersonStevens/Sport

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