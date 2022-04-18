Gilmar Dal Pozzo comemora ponto conquistado fora de casa

O Sport foi até o Brinco de Ouro no último fim de semana e, mesmo com toda polêmica que envolveu um possível pênalti a favor do Leão, trouxe para casa um ponto importante.

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O comandante Gilmar Dal Pozzo acredita que o time alcançou o seu objetivo e mantém a sua meta para ficar na briga pelo G-4.

‘Fizemos um jogo bastante equilibrado, não conquistamos essa vitória, mas a gente valoriza um ponto, sim. Hoje um ponto nos deixa numa condição favorável, no G-4, que é o objetivo do clube. É muito difícil jogar aqui contra o Guarani, então eu estou valorizando muito esse ponto, embora a gente queira a vitória’, declarou.

Com o placar em Campinas, o Sport está na 4ª colocação da Série B, com 4 pontos conquistados.