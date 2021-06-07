Gilberto se torna um dos 20 maiores artilheiros da história do Bahia

Crédito: Gilberto tem 12 gols na temporada (Arisson MARINHO / AFP

Bahia e Red Bull Bragantino fizeram um dos jogos mais movimentados do fim de semana no Campeonato Brasileiro. O empate em 3 a 3 teve golaços, gols anulados, virada no placar, bola na rede perto do fim e teve também um artilheiro inspirado: Gilberto. O camisa 9 marcou duas vezes e ainda deu o passe para o tento anotado pelo volante Jonas, que fechou o placar.

Com os dois gols marcados, Gilberto chegou a 69 pelo time baiano em apenas três anos. Com isso, entrou no top 20 dos maiores artilheiros da história do clube, superando Cláudio Adão e Tintas, ambos com 68, e igualando na 20ª posição com Romeu. Carlito, com 233 bolas na rede, segue isolado no topo.