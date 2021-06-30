Gilberto lamenta a falta de intensidade do Bahia contra o América-MG

A quarta-feira termina de maneira amarga para o Bahia. Em Pituaçu, o Esquadrão de Aço não conseguiu jogar bem diante do América-MG e acabou derrotado por 4 a 3.

‘Falar de um jogo que a gente não conseguiu ser intenso como somos normalmente, acho que daí é praticamente 90% do que aconteceu hoje, e os outros 10% são coisas que acontecem no jogo, normal. Os caras estavam com duas linhas bem montadas, bem justas e para entrar a gente precisava se movimentar bastante. Nesse tipo de jogo a gente não pode nem pensar em não ter intensidade’, afirmou ao Premiere.