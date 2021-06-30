Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gilberto lamenta a falta de intensidade do Bahia contra o América-MG

Atacante marcou dois gols, mas não foram suficientes para evitar o revés do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 19:01

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:01

Crédito: (Estevão Germano/Cruzeiro
A quarta-feira termina de maneira amarga para o Bahia. Em Pituaçu, o Esquadrão de Aço não conseguiu jogar bem diante do América-MG e acabou derrotado por 4 a 3.
Autor de dois gols, Gilberto reclamou sobre a falta de intensidade do seu time ao longo dos 90 minutos.
‘Falar de um jogo que a gente não conseguiu ser intenso como somos normalmente, acho que daí é praticamente 90% do que aconteceu hoje, e os outros 10% são coisas que acontecem no jogo, normal. Os caras estavam com duas linhas bem montadas, bem justas e para entrar a gente precisava se movimentar bastante. Nesse tipo de jogo a gente não pode nem pensar em não ter intensidade’, afirmou ao Premiere.
Com 11 pontos conquistados, o Bahia fica momentaneamente na 6ª colocação do torneio nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados