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futebol

Gilberto grava vídeo para torcedor do Bahia curado da COVID-19

Luis Artime, de 51 anos, deixou o hospital nesta semana e recebeu o carinho do camisa 9...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 20:31

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 20:31

Crédito: Divulgação/Bahia
Nesta semana, o torcedor do Bahia, Luis Artime, de 51 anos, ganhou o noticiário do Tricolor ao vencer a batalha do coronavírus, que durou 82 dias até receber alta do hospital.E MAIS:Schalke 04 visita Union Berlin em busca de vitória na BundesligaNo Facebook, Libertadores reprisará goleada do Flamengo contra GrêmioSuposta nova camisa alternativa do Flamengo vaza; confiraAlém do hino do Bahia na data que saiu do leito hospitalar, o fã recebeu uma mensagem do atacante Gilberto, que demonstrou a felicidade ao perceber o triunfo Artime e fez um vídeo em comemoração a essa nova fase do torcedor.
‘Parabéns pela sua recuperação. Que Deus abençoe e te proteja! Espero que logo, logo voltem os nossos jogos para vocês ver o Bahia ser campeão esse ano, se Deus abençoar’, declarou Gilberto.
Calendário
Com o futebol parado desde o dia 15 de março, o Bahia ainda não tem datar para retornar aos jogos. A Copa do Nordeste, Baianão e Campeonato Brasileiro não tiveram uma definição dos dirigentes. E MAIS:

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