Gilberto grava vídeo para torcedor do Bahia curado da COVID-19

Nesta semana, o torcedor do Bahia, Luis Artime, de 51 anos, ganhou o noticiário do Tricolor ao vencer a batalha do coronavírus, que durou 82 dias até receber alta do hospital.E MAIS:Schalke 04 visita Union Berlin em busca de vitória na BundesligaNo Facebook, Libertadores reprisará goleada do Flamengo contra GrêmioSuposta nova camisa alternativa do Flamengo vaza; confiraAlém do hino do Bahia na data que saiu do leito hospitalar, o fã recebeu uma mensagem do atacante Gilberto, que demonstrou a felicidade ao perceber o triunfo Artime e fez um vídeo em comemoração a essa nova fase do torcedor.