Gilberto fala de mudança no Bahia com chegada de Guto Ferreira: "Deu moral para todo mundo"

Na estreia de Guto Ferreira como treinador da Bahia, a equipe conseguiu vencer o Atlético Paranaense, fora de casa, por 2 x 0. Um dos autores dos gols dos visitantes, Gilberto falou sobre a chegada do novo treinador.
"Chegou, deu moral para todo mundo, fez aquilo que a gente vem entendendo essencial. Fazer o simples e aproveitar como oportunidades. Eu tive duas e fiquei chateadíssimo de ter perdido. Já na segunda etapa consegui na primeira oportunidade fazer o gol e ajudar essa Equipe, esse elenco que merece Muito esse triunfo ", disse Gilberto.
Com o triunfo, o Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento e figura na 16ª colocação, com 26 pontos conquistados. Na próxima terça-feira (12), a equipe recebe o Palmeiras, às 21h30 (horário de Brasília).