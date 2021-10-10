Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gilberto fala de mudança no Bahia com chegada de Guto Ferreira: "Deu moral para todo mundo"
futebol

Gilberto fala de mudança no Bahia com chegada de Guto Ferreira: "Deu moral para todo mundo"

Atacante mais um dos gols da vitória baiana contra o Athletico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 21:17

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 21:17

Crédito: Arisson MARINHO / AFP
Na estreia de Guto Ferreira como treinador da Bahia, a equipe conseguiu vencer o Atlético Paranaense, fora de casa, por 2 x 0. Um dos autores dos gols dos visitantes, Gilberto falou sobre a chegada do novo treinador.
"Chegou, deu moral para todo mundo, fez aquilo que a gente vem entendendo essencial. Fazer o simples e aproveitar como oportunidades. Eu tive duas e fiquei chateadíssimo de ter perdido. Já na segunda etapa consegui na primeira oportunidade fazer o gol e ajudar essa Equipe, esse elenco que merece Muito esse triunfo ", disse Gilberto.
Com o triunfo, o Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento e figura na 16ª colocação, com 26 pontos conquistados. Na próxima terça-feira (12), a equipe recebe o Palmeiras, às 21h30 (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados