Gilberto entra no top 20 dos artilheiros da era dos pontos corridos

Crédito: Gilberto já marcou 79 gols com a camisa do Bahia somando todas as competições (Felipe Oliveira/ Bahia

Líder da artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Hulk, do Atlético Mineiro, e Yuri Alberto, do Internacional, Gilberto é agora também um dos 20 principais goleadores da era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Contra a Chapecoense, neste domingo, o centroavante abriu o placar na vitória baiana por 3 a 0, atingiu a marca de 69 bolas na rede e empatou com Cícero na 20ª posição do ranking histórico.

Revelado pelo Santa Cruz, Gilberto disputou sua primeira Série A em 2011, pelo Internacional. Na ocasião, marcou apenas uma vez em 13 jogos. No ano seguinte, iniciou o Brasileirão na equipe gaúcha, mas acabou emprestado ao Sport, terminando a disputa com números mais significativos: 8 gols em 31 atuações. Marca que seria batida na temporada seguinte, quando estufou as redes 14 vezes defendendo a Portuguesa.

Após um ano atuando no Toronto FC, do Canadá, Gilberto retornou ao Brasil em 2015 para defender o Vasco. No entanto, apesar de ter feito um bom Carioca, sendo um dos destaques do título, o centroavante passou em branco nas 12 partidas em que esteve em campo antes de se transferir para o Chicago Fire, dos Estados Unidos.O melhor momento de Gilberto aconteceria exatamente no Bahia. Após passagem discreta pelo São Paulo, onde anotou apenas 4 gols em 25 jogos de Brasileiro, somando as edições 2016 e 2017, e pelo futebol turco, chegou ao Tricolor Baiano em 2018 para ser o grande artilheiro do time nas últimas temporadas. Com 42 tentos marcados em 112 jogos de Série A, o atacante se tornou o maior artilheiro do clube na história da competição.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS