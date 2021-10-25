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futebol

Gilberto entra no top 20 dos artilheiros da era dos pontos corridos

Atacante do Bahia divide a artilharia do Brasileirão 2021 com Hulk e Yuri Alberto...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 08:45

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:45

Crédito: Gilberto já marcou 79 gols com a camisa do Bahia somando todas as competições (Felipe Oliveira/ Bahia
Líder da artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Hulk, do Atlético Mineiro, e Yuri Alberto, do Internacional, Gilberto é agora também um dos 20 principais goleadores da era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Contra a Chapecoense, neste domingo, o centroavante abriu o placar na vitória baiana por 3 a 0, atingiu a marca de 69 bolas na rede e empatou com Cícero na 20ª posição do ranking histórico.
Revelado pelo Santa Cruz, Gilberto disputou sua primeira Série A em 2011, pelo Internacional. Na ocasião, marcou apenas uma vez em 13 jogos. No ano seguinte, iniciou o Brasileirão na equipe gaúcha, mas acabou emprestado ao Sport, terminando a disputa com números mais significativos: 8 gols em 31 atuações. Marca que seria batida na temporada seguinte, quando estufou as redes 14 vezes defendendo a Portuguesa.
Após um ano atuando no Toronto FC, do Canadá, Gilberto retornou ao Brasil em 2015 para defender o Vasco. No entanto, apesar de ter feito um bom Carioca, sendo um dos destaques do título, o centroavante passou em branco nas 12 partidas em que esteve em campo antes de se transferir para o Chicago Fire, dos Estados Unidos.O melhor momento de Gilberto aconteceria exatamente no Bahia. Após passagem discreta pelo São Paulo, onde anotou apenas 4 gols em 25 jogos de Brasileiro, somando as edições 2016 e 2017, e pelo futebol turco, chegou ao Tricolor Baiano em 2018 para ser o grande artilheiro do time nas últimas temporadas. Com 42 tentos marcados em 112 jogos de Série A, o atacante se tornou o maior artilheiro do clube na história da competição.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
1º - Fred - 155 gols2º - Diego Souza - 126 gols3º - Paulo Baier - 106 gols4º - Wellington Paulista - 105 gols5º - Alecsandro - 102 gols 6º - Borges - 99 gols7º - Rafael Moura - 95 gols8º - Gabigol - 87 gols9º - Luís Fabiano - 85 gols10º - Roger - 82 golsWashington - 82 gols12º - Souza - 77 gols13º - André Lima - 75 gols14º - Obina - 74 golsDeivid - 74 golsAndré - 74 gols17º - Rafael Sóbis - 73 gols​18º - Ricardo Oliveira - 72 gols19º - Dagoberto - 70 gols20º - Gilberto - 69 golsCícero - 69 gols

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