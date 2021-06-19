Gilberto é a esperança do Bahia contra o Corinthians

Após vencer o Ceará no meio de semana, o Bahia volta a campo neste domingo e o rival é o Corinthians, que atravessa um momento instável com Sylvinho.
De olho na parte de cima da classificação, o Tricolor quer se aproveitar da situação do adversário e somar mais três pontos fundamentais para embalar na competição.
Um dos trunfos para que isso ocorra é o atacante Gilberto, que voltou a mostrar o seu poder de decisão e é o artilheiro da equipe no torneio com quatro gols.
Antes de marcar duas vezes contra o Ceará, Gilberto havia balançado a rede em duas oportunidades contra o Red Bull Bragantino.
Contrato
Com acordo junto ao Bahia até dezembro, Gilberto já está liberado para negociar e assinar pré-contrato com outra equipe.