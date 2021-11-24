Gilberto comemora marca de 50 jogos com camisa do Benfica

O lateral-direito Gilberto completou 50 jogos oficiais com a camisa do Benfica, ontem, no empate com o Barcelona, por 0 a 0, no Camp Nou, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador disse estar trampando um sonho de infância e agradeceu ao clube e seus torcedores.- Todo jogador brasileiro sonha defender um grande clube europeu, jogar nos maiores palcos do futebol mundial, então fico feliz por estar realizando isso com a camisa do Benfica. É uma grande honra poder completar esses 50 jogos e faço questão de agradecer e dedicar essa marca a todos no clube e também aos nossos torcedores - disse Gilberto.