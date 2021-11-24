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futebol

Gilberto comemora marca de 50 jogos com camisa do Benfica

Lateral-direito brasileiro completou feito no empate de ontem por 0 a 0 com Barcelona pela Champions League
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 15:03

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:03

O lateral-direito Gilberto completou 50 jogos oficiais com a camisa do Benfica, ontem, no empate com o Barcelona, por 0 a 0, no Camp Nou, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador disse estar trampando um sonho de infância e agradeceu ao clube e seus torcedores.- Todo jogador brasileiro sonha defender um grande clube europeu, jogar nos maiores palcos do futebol mundial, então fico feliz por estar realizando isso com a camisa do Benfica. É uma grande honra poder completar esses 50 jogos e faço questão de agradecer e dedicar essa marca a todos no clube e também aos nossos torcedores - disse Gilberto.
Gilberto foi contratado pelo Benfica em agosto de 2020 junto ao Fluminense. O jogador marcou dois gols e contribuiu com três assistências nesses 50 jogos disputados.
O Benfica enfrenta o Belenenses SAD às 17:30h (de Brasília) deste sábado pela Primeira Liga Portuguesa.
Crédito: GilbertoétitularnalateraldoBenfica(Foto:Divulgação/Benfica

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