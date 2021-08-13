Gilberto atravessa jejum de gols pelo Bahia

Crédito: Gilberto é o atacante do Bahia (Felipe Oliveira/Bahia

Se o Bahia vive uma má fase na temporada, um dos motivos é a seca de gols do atacante Gilberto, que está oito jogos sem marcar um gol.

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A última vez que Gilberto balançou a rede foi no dia 4 de julho, quando o Bahia, fora de casa, bateu a Chapecoense por 2 a 0.

Desde então, nos jogos que o Esquadrão de Aço fez, o centroavante não balançou mais a rede e preocupa a torcida.

Dentro do elenco, os companheiros de Gilberto prometem se esforçar ao máximo na partida do fim de semana, quando o time mede forças contra o Atlético-GO para acabar com a seca de gols do artilheiro.

Placares do Bahia durante o jejum de Gilberto: