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futebol

Gilberto atinge marca histórica com a camisa do Bahia

Atacante se tornou o maior artilheiro do clube na Série A...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:40

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 09:40
Crédito: Gilberto é o artilheiro do Brasileirão 2021 (Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia e América Mineiro fizeram a partida mais movimentada desta quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. E apesar da derrota dos baianos por 4 a 3, um jogador do Tricolor em especial tem motivos para guardar o duelo na memória: Gilberto.
Ao marcar duas vezes, o centroavante se tornou o maior goleador do clube na história da disputa, superando Douglas, que defendeu o time na década de 1970. Na equipe desde 2018, o camisa 9 já soma 37 bolas na rede em 94 partidas de Série A - seis nesta edição, onde lidera a artilharia do campeonato.
MAIORES ARTILHEIROS DO BAHIA NO BRASILEIRO
1º - Gilberto - 37 gols2º - Douglas - 36 gols3º - Nonato - 31 gols4º - Beijoca - 26 gols5º - Bobô - 25 gols

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