Gilberto atinge marca histórica com a camisa do Bahia

Bahia e América Mineiro fizeram a partida mais movimentada desta quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. E apesar da derrota dos baianos por 4 a 3, um jogador do Tricolor em especial tem motivos para guardar o duelo na memória: Gilberto.

Ao marcar duas vezes, o centroavante se tornou o maior goleador do clube na história da disputa, superando Douglas, que defendeu o time na década de 1970. Na equipe desde 2018, o camisa 9 já soma 37 bolas na rede em 94 partidas de Série A - seis nesta edição, onde lidera a artilharia do campeonato.