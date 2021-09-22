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Gil se diz 'chateado' com empates do Corinthians, mas confia em semana de trabalho para sucesso no Dérbi

Zagueiro do Timão afirmou que grupo está muito chateado com o jejum de vitórias, principalmente em casa. Para ele, período de treinos vai ajudar no duelo com o rival...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:01
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians terá um grande desafio neste sábado, às 19h, quando enfrenta o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. Além de garantir os três pontos em um clássico, será o momento de mostrar que o time superou a sequência sem vitórias e pode engrenar com a chegada dos reforços. A esperança é que o período de treinos nesta semana ajude na disputa do Dérbi em Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, Gil admitiu que o grupo está bastante chateado com os três empates consecutivos nas últimas rodada, em especial os dois que aconteceram na Neo Química Arena (Juventude e América-MG).
No entanto, o zagueiro acredita que a semana livre para treinar vai deixar o time ainda mais preparado para enfrentar o Verdão, adversário que não vence há sete partidas consecutivas, sendo quatro delas justamente em Itaquera.
- Terminamos mais um dia, acho que o mais importante é saber das condições de trabalho que temos aqui e conseguir desempenhar nos jogos. Claro que a gente está muito chateado pelos últimos resultados, pelos empates, principalmente na nossa Arena, mas nesta semana é o terceiro dia que a gente está treinando junto para poder desempenhar nosso futebol em um clássico tão grande - afirmou o defensor corintiano.
O Corinthians terá mais dois dias de treinamento nesta semana antes de encarar o rival. Nesta quinta e nesta sexta, na parte da manhã, o elenco encerra a preparação para o clássico. Atualmente, o Timão é o sexto lugar na tabela.

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