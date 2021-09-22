Gil se diz 'chateado' com empates do Corinthians, mas confia em semana de trabalho para sucesso no Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá um grande desafio neste sábado, às 19h, quando enfrenta o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. Além de garantir os três pontos em um clássico, será o momento de mostrar que o time superou a sequência sem vitórias e pode engrenar com a chegada dos reforços. A esperança é que o período de treinos nesta semana ajude na disputa do Dérbi em Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, Gil admitiu que o grupo está bastante chateado com os três empates consecutivos nas últimas rodada, em especial os dois que aconteceram na Neo Química Arena (Juventude e América-MG).

No entanto, o zagueiro acredita que a semana livre para treinar vai deixar o time ainda mais preparado para enfrentar o Verdão, adversário que não vence há sete partidas consecutivas, sendo quatro delas justamente em Itaquera.

- Terminamos mais um dia, acho que o mais importante é saber das condições de trabalho que temos aqui e conseguir desempenhar nos jogos. Claro que a gente está muito chateado pelos últimos resultados, pelos empates, principalmente na nossa Arena, mas nesta semana é o terceiro dia que a gente está treinando junto para poder desempenhar nosso futebol em um clássico tão grande - afirmou o defensor corintiano.