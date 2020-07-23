Gil exalta importância da vitória no Dérbi e admite 'secar' o Guarani

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dia depois da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, no Dérbi da última quarta-feira, na Arena, o autor do gol falou com a imprensa em entrevista coletiva virtual. Feliz com triunfo necessário para seguir sonhando com classificação no Paulistão, Gil admitiu que vai torcer para o Guarani não pontuar nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, pela 11ª rodada.A vitória magra e segurando a pressão do rival foi importante para o Timão se manter vivo no Campeonato Paulista. Uma derrota seria eliminação certa. Dessa forma, o essencial nessas circunstâncias foi vencer, principalmente com a situação adversa na tabela, os problemas fora de campo e o aspecto físico, ainda em recuperação após mais de quatro meses sem entrar em campo.

- A gente fica feliz, feliz de ter vencido o clássico, que é um jogo muito importante. Precisávamos vencer. Então, fomos feliz em poder construir 1 a 0 e segurar o resultado. Equipe toda de parabéns. Sabemos que estamos no caminho certo pela vitória de ontem. Só com trabalho vamos poder dar a volta por cima. A vitória de ontem foi uma resposta de tudo o que fizemos. Trabalhar e voltar em grande performance. Três pontos importantes para dar uma aliviada e sair com a vitória - avaliou o defensor.Apesar da vitória e da sobrevivência no Paulistão, o Corinthians ainda precisa torcer para que o Guarani, nesta quinta-feira, às 20h, não vença o Botafogo-SP. Se o clube campineiro conquistar os três pontos, automaticamente eliminará o o time de Tiago Nunes da competição estadual. Pensando nisso, Gil admite que vai "secar" o Bugre para que o Timão ainda possa sonhar com uma vaga.

- A gente sabe que não depende só de nós. Temos que focar no próximo jogo. Fazer a nossa parte. Não sabemos o que vai rolar com o Guarani. Agora, temos que tentar torcer para o Guarani não somar pontos. Vamos continuar treinando. Quem sabe a gente não consegue passar à próxima fase. A nossa parte estamos fazendo - concluiu.