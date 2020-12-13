Gigante europeu entra na briga com o Barcelona para contratar Depay

Ao que tudo indica, o Barcelona terá uma forte concorrência para a contratação do holandês Memphis Depay. Segundo informações do jornal francês "Le Parisien", o Paris Saint-Germain aparece como interessado em acertar com o jogador do Lyon.
De acordo com o veículo, o diretor do PSG, Leonardo trabalha na renovação de Neymar e Mbappé, mas também está de olho em reforçar o clube e o nome de Depay aparece como interesse. No entanto, a equipe francesa tem como condição não pagar pela transferência do jogador, o que pode acontecer nos próximos meses, já que o meia está no último ano de contrato com o Lyon.O Barcelona esteve perto de acertar a contratação de Depay na última janela de transferências, mas a negociação acabou não se concretizando.