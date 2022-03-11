Gestor do Flamengo ironiza não convocação de atletas com calendário favorável: 'Que coincidência!'

Na lista divulgada por Tite nesta sexta-feira, nenhum atleta pertence ao Flamengo, nem mesmo Gabi, Everton Ribeiro e Pedro, que estavam na pré-lista do comandante do Brasil. O fato virou assunto para Diogo Lemos, membro do conselho de futebol do Rubro-Negro, que questionou não haver jogadores do clube logo quando as possíveis convocações não aferiam o calendário do Fla.- Nas datas em que a convocação de atletas do Flamengo não afetaria nenhum de nossos jogos e não nos atrapalharia na briga pelo título em disputa, nenhum jogador nosso foi convocado. Já no Brasileiro do ano passado… Que coincidência! - ironizou Diogo Lemos, em seu perfil no Twitter. A Seleção enfrenta o Chile no dia 24 de março, no Maracanã, e a Bolívia no dia 29 de março, em La Paz, capital boliviana. Ou seja, o Fla já não sofreria com os desfalques, uma vez que a disputa das semifinais do Carioca será realizada antes da integração dos selecionáveis ao time de Tite.