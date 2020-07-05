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Gestão do Santos alega ilações em parecer fiscal como defesa a reprovação das contas de 2019

Em reunião realizada nesta terça-feira, por videoconferência, o presidente José Carlos Peres fez fala breve e cedeu a argumentação ao gestor Pedro Dória...
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Publicado em 

05 jul 2020 às 11:00

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Ivan Storti/Santos
Após as contas de 2019 serem rejeitadas pelo Conselho Deliberativo do Santos em reunião realizada em modelo de videoconferência na última terça-feira, o Comitê de Gestão do clube prepara a formalização da sua defesa, que deverá ser apresentada nos próximos dez dias para nova votação entre os conselheiros.
Vale lembrar que o relatório aponta superavit de R$ 23,5 milhões, mas os apontamentos que alegam gestão temerária estão relacionados a pormenores, como o repasse de comissão ao empresário Renato Duprat, na venda do atacante Bruno Henrique ao Flamengo, em 2019, gastos excessivos no cartão corporativo etc.

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