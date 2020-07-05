Gestão do Santos alega ilações em parecer fiscal como defesa a reprovação das contas de 2019

Após as contas de 2019 serem rejeitadas pelo Conselho Deliberativo do Santos em reunião realizada em modelo de videoconferência na última terça-feira, o Comitê de Gestão do clube prepara a formalização da sua defesa, que deverá ser apresentada nos próximos dez dias para nova votação entre os conselheiros.
Vale lembrar que o relatório aponta superavit de R$ 23,5 milhões, mas os apontamentos que alegam gestão temerária estão relacionados a pormenores, como o repasse de comissão ao empresário Renato Duprat, na venda do atacante Bruno Henrique ao Flamengo, em 2019, gastos excessivos no cartão corporativo etc.