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Gerson na lista: veja os relacionados do Flamengo para enfrentar a LDU

No duelo nesta quarta-feira, no Maracanã, Rubro-Negro pode garantir vaga nas oitavas de final da Copa...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 19:00

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em meio às negociações entre Flamengo e Olympique de Marseille pela transferência de Gerson, o camisa 8 está relacionado para o jogo desta quarta-feira, no Maracanã, contra a LDU. O Rubro-Negro recebe os equatorianos, a partir das 21h, a fim de confirmar a classificação para as oitavas de final. A equipe de Rogério Ceni lidera o Grupo G com 10 pontos em quatro rodadas.Os desfalques do Flamengo ficam por conta de Diego Alves, Renê, e Thiago Maia, todos entregues ao departamento médico, e Rodrigo Caio, preservado. O atacante Michael, desfalque nas últimas partidas, está de volta à disposição.
Confira abaixo os 23 jogadores relacionados por Rogério Ceni para o jogo!

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