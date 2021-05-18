Gerson na lista: veja os relacionados do Flamengo para enfrentar a LDU

Em meio às negociações entre Flamengo e Olympique de Marseille pela transferência de Gerson, o camisa 8 está relacionado para o jogo desta quarta-feira, no Maracanã, contra a LDU. O Rubro-Negro recebe os equatorianos, a partir das 21h, a fim de confirmar a classificação para as oitavas de final. A equipe de Rogério Ceni lidera o Grupo G com 10 pontos em quatro rodadas.Os desfalques do Flamengo ficam por conta de Diego Alves, Renê, e Thiago Maia, todos entregues ao departamento médico, e Rodrigo Caio, preservado. O atacante Michael, desfalque nas últimas partidas, está de volta à disposição.