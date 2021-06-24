Gerson fala em volta ao Flamengo e realça: 'Saio emocionado, mas com a sensação de missão cumprida'

Chegou ao fim a passagem histórica de Gerson pelo Flamengo. O jogo de despedida foi marcado pela vitória - suada - contra o Fortaleza, por 2 a 1, cujos gols foram marcados por Bruno Henrique. Após a partida no Maracanã, e válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 8 chorou e conduziu a sua declaração à base de emoção, lembranças e agradecimentos. - A gente nunca pensa em se despedir, uma das coisas mais difíceis do mundo é se despedir de pessoas, de amigos que você ama. É difícil para caramba. Mas se despedir de um clube que, quando criança, sempre torceu, chorou na derrota e sorriu na vitória, ter a oportunidade um dia estar vestindo a camisa desse clube, e ter que se despedir... imagina o que é, o que se passa na cabeça da pessoa. Saio emocionado, mas com a sensação de missão cumprida - falou Gerson, na saída de gramado, com os olhos marejados e ao canal "Premiere".