Gerson fala em volta ao Flamengo e realça: 'Saio emocionado, mas com a sensação de missão cumprida'

Chegou ao fim a passagem histórica de Gerson pelo Flamengo. O jogo de despedida foi marcado pela vitória - suada - contra o Fortaleza, por 2 a 1, cujos gols foram marcados por Bruno Henrique. Após a partida no Maracanã, e válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 8 chorou e conduziu a sua declaração à base de emoção, lembranças e agradecimentos. - A gente nunca pensa em se despedir, uma das coisas mais difíceis do mundo é se despedir de pessoas, de amigos que você ama. É difícil para caramba. Mas se despedir de um clube que, quando criança, sempre torceu, chorou na derrota e sorriu na vitória, ter a oportunidade um dia estar vestindo a camisa desse clube, e ter que se despedir... imagina o que é, o que se passa na cabeça da pessoa. Saio emocionado, mas com a sensação de missão cumprida - falou Gerson, na saída de gramado, com os olhos marejados e ao canal "Premiere".
- Agora voltei a ser torcedor, nunca escondi isso de ninguém. Que ele (falando de Gerson para Gerson) possa ser feliz e conquistar todos os títulos... Falando por mim agora, espero poder voltar e que todos me recebam com o coração aberto - disse, completando sobre a proposta (que pode chegar aos 25 milhões de euros com bonificações futuras):
- Pensamos em todos os lados (ao aceitar a proposta do OM). Estamos vivendo um momento difícil. O clube estava muito bem estruturado, acabou que essa pandemia deu uma balançada geral. Saio triste, mas sabendo que, com a minha venda, posso ajudar o Flamengo.
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Gerson viaja para a França neste sábado. Já no domingo, sem o atleta de 24 anos, o Flamengo volta a campo, desta vez para enfrentar o Juventude, fora de casa, às 11h e pela 7ª rodada do Brasileiro.