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futebol

Gerson, do Flamengo, e Ramírez, do Bahia, são intimados a depor no STJD

Inquérito foi aberto na última quinta-feira, dia 14 de janeiro, e tem prazo de até 30 dias para a apuração do supoto caso de racismo ser concluído...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 22:22

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:22

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com inquérito aberto para apurar a denúncia de injúria racial sofrida por Gerson, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) intimou o meia do Flamengo a prestar depoimento em sua sede, no Centro do Rio de Janeiro, assim como o meia Ramírez, do Bahia, quem teria ofendido o atleta rubro-negro em partida do Campeonato Brasileiro, disputada em 20 de dezembro.
A informação foi publicada pelo "Globoesporte" e confirmada pelo LANCE!.
Os dois são aguardados no STJD no dia 3 de fevereiro. Gerson irá depor na parte da manhã, assim como o zagueiro Natan e o atacante Bruno Henrique, ambos companheiros de Flamengo, que foram convocados como testemunhas. O meia Ramírez, do Bahia, é aguardado na parte da tarde.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Flamengo e Bahia se enfrentaram, no Maracanã, em 20 de dezembro. Durante a segunda etapa, Gerson relata que Ramírez teria tido "cala boca, negro" durante uma discussão em campo. O atleta do Flamengo prestou depoimento, assim como outros envolvidos, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Centro do Rio de Janeiro.

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