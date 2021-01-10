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Gerson desfalca o Flamengo contra o Goiás

Meia cumprirá suspensão automática por receber terceiro cartão amarelo diante do Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 19:05

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 19:05

Crédito: Alecandre Vidal/Flamengo
O volante Gerson não estará à disposição do técnico Rogério Ceni diante do Goiás, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na derrota por 2 a 0 para o Ceará, neste domingo no Maracanã, o camisa 8 recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra o Esmeraldino, em 18 de janeiro.
Sem vencer há três rodadas e com nos 49 pontos, o Flamengo segue na disputa pelo título. Confira a tabela e simule as próximas rodadas do Brasileirão aqui.Para meio de campo, o técnico Rogério Ceni tinha no banco contra o Ceará as seguintes opções: Pepê, Diego e João Gomes, sendo as opções para substituir Gerson sem alterar o esquema do Rubro-Negro nas partidas mais recentes.

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