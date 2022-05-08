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Gerrard pede permanência de Coutinho no Aston Villa: 'Queremos ele aqui'

Técnico inglês explica a presença do meio brasileiro no banco de reservas na partida do último sábado e externa vontade de contar com ele para a temporada 2022/23...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 08:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 08:55
Steven Gerrard deu um recado direto para a diretoria do Aston Villa de olho na próxima janela de transferências. Em entrevista após a vitória sobre Burnley, pela Premier League, o técnico inglês deixou claro a vontade de contar com Philippe Coutinho, atualmente emprestado pelo Barcelona, para a próxima temporada.+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!
O assunto surgiu na coletiva de imprensa após o meia brasileiro começar a partida no banco de reservas. De acordo com Gerrard, no entanto, o atleta foi poupado e não houve nenhuma queda de rendimento ou falta de confiança.
- Philippe entendeu. Ele jogou muitas partidas seguidas. Evidentemente, queremos Coutinho aqui.
Com contrato com o Barcelona até junho de 2023, Philippe Coutinho está emprestado ao Aston Villa até o fim da temporada e tem uma opção de compra de 40 milhões de euros. O clube inglês, no entanto, considera o valor alto e tentará negociar uma redução. De acordo com a imprensa inglesa, o meia também interessa ao Newcastle e pode se juntar a Bruno Guimarães e Joelinton.
+ Quem leva o título? Simule as últimas rodadas da Premier League
Desde janeiro no Aston Villa, Coutinho disputou 15 partidas, somando quatro gols e três assistências. Atualmente, a equipe comandada por Steven Gerrard ocupa a 11ª posição da Premier League, com 43 pontos.
Crédito: CoutinhoeGerrarddurantepartidadoAstonVilla(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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