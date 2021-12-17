Germán Cano, ex-atacante do Vasco, faz contraproposta ao Fluminense

Após uma pausa nas negociações, o estafe de Germán Cano enviou contraproposta ao Fluminense. O clube havia enviado uma oferta ao jogador, mas o ex-Vasco parou as conversas com a chegada da proposta de um clube da Árabia Saudita. A informação foi divulgada inicialmente pelo Saudações Tricolores e confirmada pelo LANCE!O argentino de 33 anos marcou 43 gols em dois anos no Vasco, e já esteve nos planos do Tricolor no início da temporada. O time das Laranjeiras tem concorrência, mas aposta, além da possibilidade de disputar a Libertadores, na adaptação do atleta ao Rio de Janeiro. Para a posição, o Fluminense também fez contato com Gilberto, do Bahia, e Ricardo Goulart, ex-Guanghzou Evergrande, da China. Cano também chegou a ser sondado pelo Fortaleza, Ceará, América-MG e Goiás, mas as conversas não chegaram a avançar. O atacante, que foi artilheiro da Série B com 11 gols, manifestou o desejo de seguir morando no Rio, onde já está adaptado com a família.