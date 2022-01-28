Germán Cano comenta estreia pelo Fluminense mas lamenta derrota: 'Continuar trabalhando mais'

A temporada do Fluminense não começou como o esperado. Nesta quinta, o Tricolor sofreu a derrota para o Bangu, por 1 a 0, no jogo de estreia do Cariocão. Ao final da partida, Germán Cano celebrou o primeiro duelo representando as três cores, e ressaltou que o grupo ainda precisa evoluir. O atacante chegou a levar perigo ao adversário, mas não conseguiu reverter o placar no segundo tempo. - Estou muito feliz de poder jogar em um time grande como o Fluminense. O jogo não foi como o esperado, a gente tem que continuar trabalhando mais. A temporada está começando agora, mas daqui para a frente temos que seguir melhorando. [...] Pela minha primeira atuação, estou feliz - disse.