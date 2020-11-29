Gerente da base do Botafogo dedica título da Taça Rio a Manoel Renha: 'Se dedica incondicionalmente'

O Botafogo foi campeão da Taça Rio sub-20 e se garantiu na final do Campeonato Carioca da categoria. Após a vitória sobre o Volta Redonda nos pênaltis no último sábado, no CT das Carvalheiras, Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Alvinegro, dedicou a conquista a Manoel Renha, que ocupou esta cadeira antes dele.
- Se é que eu posso dedicar a alguém, eu tenho certeza de que esse título é do Manoel Renha. É um cara que se aplica, se dedica incondicionalmente à categoria de base, tenta dar a melhor estrutura possível dentro das condições atuais. Esse título é para ele, faço questão de citá-lo nesse momento para que num futuro próximo tenhamos uma estrutura ainda melhor - afirmou, em entrevista ao "Canal do TF".
Manoel Renha foi o coordenador das categorias de base do Botafogo por mais de cinco anos. No ano passado, passou a função a Tiano Gomes para se juntar ao Comitê Executivo de Futebol. Com as eleições - e a vitória de Durcesio Mello -, o dirigente se desligou do clube de General Severiano.
Tiano Gomes valorizou o título diante das dificuldades vividas pelo Botafogo interna e externamente. O coordenador ressaltou que trabalha pensando em fortalecer a categoria profissional.
- Não é à toa que o Volta Redonda chegou à final, sabíamos que seria um jogo difícil. Perdemos por 1 a 0, mas conseguimos o título nos pênaltis. O trabalho está sendo árduo, difícil, em um ano de pandemia, as dificuldades aumentaram para todos. Levamos muita alegria ao torcedor, uma perspectiva de futuro muito grande e com certeza isso vai ajudar muito o nosso profissional para seguirmos ainda mais fortes e fazer nosso clube a cada dia maior - completou.