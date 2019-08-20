Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Gazeta Online lança ferramenta interativa com mapa de gols da Copa ES

Mapeamos todos os gols dos primeiros jogos da Copa Espírito Santo. Confira ferramenta interativa que será atualizada ao fim de cada rodada

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 20:53

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

20 ago 2019 às 20:53
O gol é o grande momento do futebol. É o que provoca uma verdadeira explosão de alegria nas arquibancadas e deixa o espetáculo mais especial. Entretanto, balançar a rede adversária é uma tarefa que pode ser cumprida de diferentes formas. Pensando nisso, o Gazeta Esportes, em parceria com o G.Dados, o núcleo de Jornalismo de Dados da Rede Gazeta, desenvolveu o "Caminho do Gol", uma ferramenta interativa que faz o mapeamento de todos os gols da Copa Espírito Santo.   
Made with Flourish
O "Caminho do Gol" é um campo com pontos projetados sobre ele. Cada ponto representa o local de onde os jogadores marcaram cada gol nesta competição estadual que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde.
Além disso, os pontos possuem cores diferentes. Cada cor representa uma das dez equipes que participam do torneio: Desportiva, Linhares, Pinheiros, Real Noroeste, Rio Branco, Serra, Sport, Tupy, Vilavelhense e Vitória.  
 A ferramenta vai exibir separadamente os gols de cada equipe e também disponibilizar uma imagem com todos os gols da Copa ES. Assim, o campinho se torna uma grande fonte para análises dos ataques de cada time que participa da competição. Um prato cheio para os amantes do futebol. (Com colaboração de Vinícius Valfré)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados