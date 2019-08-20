Gazeta Online lança ferramenta interativa com mapa de gols da Copa ES

O gol é o grande momento do futebol. É o que provoca uma verdadeira explosão de alegria nas arquibancadas e deixa o espetáculo mais especial. Entretanto, balançar a rede adversária é uma tarefa que pode ser cumprida de diferentes formas. Pensando nisso, o Gazeta Esportes, em parceria com o G.Dados, o núcleo de Jornalismo de Dados da Rede Gazeta, desenvolveu o "Caminho do Gol", uma ferramenta interativa que faz o mapeamento de todos os gols da Copa Espírito Santo.
O "Caminho do Gol" é um campo com pontos projetados sobre ele. Cada ponto representa o local de onde os jogadores marcaram cada gol nesta competição estadual que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde.
Além disso, os pontos possuem cores diferentes. Cada cor representa uma das dez equipes que participam do torneio: Desportiva, Linhares, Pinheiros, Real Noroeste, Rio Branco, Serra, Sport, Tupy, Vilavelhense e Vitória.
A ferramenta vai exibir separadamente os gols de cada equipe e também disponibilizar uma imagem com todos os gols da Copa ES. Assim, o campinho se torna uma grande fonte para análises dos ataques de cada time que participa da competição. Um prato cheio para os amantes do futebol. (Com colaboração de Vinícius Valfré)