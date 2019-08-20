Gazeta Online lança ferramenta interativa com mapa de gols da Copa ES

O gol é o grande momento do futebol. É o que provoca uma verdadeira explosão de alegria nas arquibancadas e deixa o espetáculo mais especial. Entretanto, balançar a rede adversária é uma tarefa que pode ser cumprida de diferentes formas. Pensando nisso, o, em parceria com o, desenvolveu o, uma ferramenta interativa que faz o mapeamento de todos os gols da