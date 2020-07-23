Gauchão volta com Grêmio superando o Internacional no clássico

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Grêmio e Internacional duelaram nesta quarta-feira (22), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e o Tricolor acabou levando a melhor no Gre-Nal 425, por 1 a 0, tento marcado em cobrança de falta pelo meia Jean Pyerre.

​INTER COMEÇA MELHOR...

Apresentando melhor dinâmica tanto na troca de passes como também na intensidade de movimentação ofensiva e de recomposição, os comandados de Eduardo Coudet tinham muito mais facilidade em chegar à meta defendida por Vanderlei. Foi nesse ritmo que D'Alessandro conseguiu grande lance pela direita, mas acabou cruzando muito forte e Edenilson não conseguiu chegar para a conclusão. Além disso, em contra-ataque puxado na jogada de Guerrero e Moisés, a devolução do lateral-esquerdo foi interceptada providencialmente pela zaga.

...MAS GRÊMIO TEM "A" CHANCE

Melhorando principalmente depois dos 20 minutos, o Tricolor conseguiu equilibrar as ações e, em cobrança de escanteio, a disputa de bola entre os argentinos Kannemann e Musto resultou em penalidade apontada pela arbitragem onde, enquanto Colorados contestavam a marcação, os gremistas queriam o segundo cartão amarelo (e a consequente expulsão) do adversário. Mas nenhum dos lados foi considerado.

Na batida, Everton assumiu a responsabilidade e até pegou com firmeza na bola, mandando do lado direito da meta de Marcelo Lomba. Contudo, o arqueiro do Inter estava igualmente bem postado e voou para fazer a defesa que foi interceptada no rebote pela zaga do time vermelho.

DE UM LADO NÃO ENTROU, MAS DO OUTRO

Duas boas oportunidades apareceram para o ataque do Internacional quando Boschilia parou na ótima defesa de Vanderlei na sua cobrança de falta e Edenilson, aproveitando lance de erro da zaga gremista, bateu bola rasteira que passou muito perto da trave esquerda adversária.

Todavia, com 17 minutos, foi a vez do Grêmio ter sua oportunidade na bola parada e, na batida de Jean Pyerre, a bola desviou na barreira de tal forma que ela caiu no extremo canto direito de um Marcelo Lomba que só pode olhar a pelota tocar na trave antes de entrar em sua meta.

MATURIDADE NA ADMINISTRAÇÃO