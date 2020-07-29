Gauchão: Saiba como ficaram as semifinais do returno

Estão definidas as semifinais do returno do Gauchão. Na tarde desta quarta-feira, os clubes entraram em campo e decidiram as últimas três vagas para a próxima fase, já que apenas o Grêmio estava garantido entre os quatro melhores.Pela chave A, o Internacional espantou a zebra, quebrou a seca de vitórias e ficou com a liderança do grupo. Logo atrás veio o Novo Hamburgo, que segurou empate sem gols com o Grêmio e contou com o tropeço do Juventude.
Na chave B, se o Grêmio estava garantido, a surpresa ficou por conta da segunda vaga. Com a virada diante do Juventude, o Esportivo ultrapassou o Caxias e avançou no torneio.
Os duelos da semifinal acontecem no fim de semana. Como ficaram com as melhores campanhas, Grêmio e Inter serão os mandantes. As duas equipes esperam contar com a boa vontade da prefeitura de Porto Alegre para mandar os jogos na capital.
Confira o chaveamento:
Internacional x EsportivoGrêmio x Novo Hamburgo