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futebol

Gatito treina com bola e dá mais um passo rumo ao retorno no Botafogo

Paraguaio participa de treinamento no campo anexo do Estádio Nilton Santos; goleiro não atua pelo Alvinegro desde o dia 23 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:34

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Diante de uma fase negativa no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode contar com uma novidade animadora em breve. Gatito Fernández, que ainda se recupera de uma lesão, treinou com bola no campo anexo do Estádio Nilton Santos na tarde desta terça-feira e deu mais um passo rumo ao retorno às quatro linhas.
O goleiro fez trabalhos acompanhado de Flávio Tênius, preparador de goleiros do Alvinegro. Aos poucos, o paraguaio tenta recuperar o ritmo de jogo e, consequentemente, retornar aos gramados.
O paraguaio sofreu uma lesão na coxa em um jogo da Seleção Paraguaia no começo de outubro e, desde então, não voltou a aparecer mais em campo. O goleiro vem fazendo trabalho de fisioterapia e recuperação física com o departamento médico do Alvinegro. Pelo Botafogo, o tempo de inatividade é ainda maior: a última vez que o camisa 1 entrou em campo vestindo a camisa alvinegra foi no dia 23 de de setembro, no empate sem gols com o Vasco, no jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil, em São Januário.
A partir disto, Gatito acumulou o problema de ter jogado "no sacrifício" pela seleção nacional e o Botafogo não conta com goleiro desde então. Diego Cavalieri tem sido o titular na ausência do paraguaio na meta alvinegra.

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