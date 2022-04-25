Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gatito sai em defesa de Diego Loureiro após falha em empate do Botafogo: 'Tem o apoio de todos'
futebol

Gatito sai em defesa de Diego Loureiro após falha em empate do Botafogo: 'Tem o apoio de todos'

Jovem goleiro alvinegro falhou no 1x1 com o Atlético-GO, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:14
O Botafogo foi ao Estádio Antônio Accioly no último domingo duelar com o Atlético-GO e ficou no empate em 1 a 1. O gol sofrido no jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve uma colaboração de Diego Loureiro, que falhou no lance. E, de goleiro para goleiro, Gatito Fernández, reserva no jogo da noite passada, publicou uma mensagem de apoio ao jovem:- Você foi um dos responsáveis pelo título do ano passado (Série B) e tem o apoio de todos no grupo! Tens muito ainda a ajudar e contamos contigo! Diego Loureiro, fique firme, irmão! - postou Gatito, em seu perfil no Instagram.
Diego também recebeu o apoio do técnico Luís Castro, logo após o jogo:
- O erro não tem nada a ver com o Gatito, ele não está nessa conversa. Não devo. O que posso falar é que disse ao jogador que, quando um atacante falha em um gol, as pessoas perdoam. Quando um meia erra um passe, perdoam. Quando um zagueiro falha também se não resultar em gol. Quando é com o goleiro infelizmente não perdoam. É um homem sozinho naquele momento do erro, mas na nossa equipe não é um homem só nunca. A nossa equipe é uma família e como tal, apoia nos bons e fundamentalmente nos maus momentos. A família suporta os erros - falou o técnico português.
> Veja a tabela do Brasileirão
Com o resultado, o Glorioso acumula quatro pontos e passa a ocupar o 11° lugar na classificação. No próximo domingo, o Botafogo recebe o Juventude no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da competição. A partida será exibida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!.
Crédito: DiegoLoureiroemaçãonojogoentreBotafogoeAtlético-GO,emGoiânia(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados