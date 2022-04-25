Gatito sai em defesa de Diego Loureiro após falha em empate do Botafogo: 'Tem o apoio de todos'

O Botafogo foi ao Estádio Antônio Accioly no último domingo duelar com o Atlético-GO e ficou no empate em 1 a 1. O gol sofrido no jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve uma colaboração de Diego Loureiro, que falhou no lance. E, de goleiro para goleiro, Gatito Fernández, reserva no jogo da noite passada, publicou uma mensagem de apoio ao jovem:- Você foi um dos responsáveis pelo título do ano passado (Série B) e tem o apoio de todos no grupo! Tens muito ainda a ajudar e contamos contigo! Diego Loureiro, fique firme, irmão! - postou Gatito, em seu perfil no Instagram.

Diego também recebeu o apoio do técnico Luís Castro, logo após o jogo:

- O erro não tem nada a ver com o Gatito, ele não está nessa conversa. Não devo. O que posso falar é que disse ao jogador que, quando um atacante falha em um gol, as pessoas perdoam. Quando um meia erra um passe, perdoam. Quando um zagueiro falha também se não resultar em gol. Quando é com o goleiro infelizmente não perdoam. É um homem sozinho naquele momento do erro, mas na nossa equipe não é um homem só nunca. A nossa equipe é uma família e como tal, apoia nos bons e fundamentalmente nos maus momentos. A família suporta os erros - falou o técnico português.

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Com o resultado, o Glorioso acumula quatro pontos e passa a ocupar o 11° lugar na classificação. No próximo domingo, o Botafogo recebe o Juventude no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da competição. A partida será exibida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!.