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futebol

Gatito pode pegar até seis jogos de suspensão por chutar cabine do VAR

Procuradoria do STJD vai denunciar o goleiro do Botafogo por conduta contrária à disciplina...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 13:49
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
O goleiro Gatito Fernández será denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter chutado o equipamento do VAR no fim da partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é da Rádio Itatiaia.
O goleiro do Botafogo pode pegar de um a seis jogos de suspensão, sendo indiciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - quando se assume conduta contrária à disciplina ou à ética. Vale lembrar que o árbitro, Thiago Duarte Peixoto, registrou na súmula da partida o chute de Gatito no suporte do VAR em sua saída de campo.

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