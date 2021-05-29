Gatito mostra confiança com retorno ao Botafogo: 'Em breve voltarei a fazer o que mais gosto, jogar futebol'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sem atuar pelo Botafogo há oito meses, Gatito Fernández deu um fio de esperança ao torcedor sobre um possível retorno aos gramados. Neste sábado, o goleiro compartilhou uma mensagem no Instagram agradecendo ao apoio recebido pela família durante este período e afirmando que em breve voltará a estar nas quatro linhas.

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O goleiro, que possui uma lesão na coxa, realizou uma artroscopia durante a semana. O Botafogo informou que o processo foi bem sucedido. O paraguaio, inclusive, acompanhou o empate em 1 a 1 diante do Vila Nova, pela estreia do Brasileiro, no hospital.

O último jogo de Gatito pelo Botafogo foi o empate sem gols com o Vasco, no dia 23 de setembro do ano passado, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois disto, o goleiro sentiu dores na coxa, mas mesmo assim se apresentou à Seleção Paraguaia.

O Botafogo recomendou aos médicos da seleção que o goleiro não entrasse em campo pelas Eliminatórias, mas de nada adiantou: Gatito foi titular no empate em 2 a 2 com o Peru, no dia 8 de novembro. Desde então, a lesão no local foi agravada.MENSAGEM DE GATITO FERNÁNDEZ:"Muito obrigado, meu Deus! Também muito obrigado à minha família, em especial à Sílvia, que é o meu amor, e à minha filha Rafaella (que em alguns anos entenderá) por me dar alegria e força no momento mais difícil da minha vida

À todas as pessoas que Deus colocou na minha vida pra ajudar-me e também obrigado sempre à todos que estiveram ao meu lado acreditando em mim.