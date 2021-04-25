Gatito Fernández, do Botafogo, testa positivo para a Covid-19

Gatito não entra em campo pelo Botafogo desde o dia 23 de setembro por causa de um edema ósseo no joelho direito. No últimos dias, ele teve uma regressão na lesão e já treinava na academia do clube. Gatito chegou ao Botafogo no fim de 2016 e foi um dos destaques do time que chegou até as quartas de final da Libertadores de 2017. Desde então, ganhou a titularidade da meta alvinegra e o carinho da torcida. Contudo, com a lesão no joelho direito ficou de fora de alguns jogos do Glorioso na última temporada.