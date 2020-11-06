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futebol

Gatito Fernández, do Botafogo, admite que jogou pelo Paraguai com dores no joelho

Goleiro do Alvinegro se apresentou à seleção no mês passado sem as condições físicas ideais, mas, mesmo assim, entrou em campo pelas Eliminatórias...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:15

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo ainda não sabe quando poderá contar com Gatito Fernández. Com dores no joelho, o goleiro titular não entra em campo pelo Alvinegro desde o empate sem gols com o Vasco, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, no dia 23 de setembro.
Com dores musculares, o camisa 1 está no departamento médico do Glorioso e faz trabalho de fisioterapia. A situação clínica de Gatito, contudo, apenas piorou no mês passado. Mesmo com o problema no joelho, ele entrou em campo pela seleção do Paraguai no empate em 2 a 2 com o Peru, no dia 8 de outubro, pelas Eliminatórias.
- Eu consegui treinar mas senti o joelho no aquecimento da partida contra o Peru. Sim, joguei aquela partida com dores - afirmou o goleiro, em entrevista à rádio "Deporte Total 780", do Paraguai.
Ainda sem data prevista de retorno, Gatito Fernández até foi convocado novamente para as partidas na semana que vem, mas foi cortado posteriormente por não ter se recuperado das dores no joelho.
Além disso, o goleiro falou sobre Ramón Díaz, novo treinador do Botafogo. O comandante já foi treinador da Albirroja e assinou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2021.
- Sei que o Ramón Díaz vai se apresentar amanhã (sábado) como novo treinador. Não trabalhei com ele na seleção, mas o conheço, sei que vai ajudar demais a equipe - analisou.

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