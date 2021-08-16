Gatito exalta Carli pelo gol da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas: 'Felicidades, animal'

Na noite deste domingo, pelas redes sociais, o goleiro Gatito Fernández exaltou o zagueiro Joel Carli pelo gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B. Este foi, inclusive, o primeiro jogo como titular do argentino desde que ele retornou ao clube de General Severiano.
COMO ESTÁ GATITO?
No fim do mês de maio, o goleiro foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, que foi realizada com sucesso, para reparar a lesão de cartilagem no local. À época, o clube não havia divulgado uma estimativa de retorno de Gatito aos gramados.
Em um vídeo de Bastidores da Botafogo TV, divulgado no fim do mês de julho, já foi possível ver Gatito nos vestiários do Nilton Santos sem muletas. O goleiro paraguaio não entra em campo desde a setembro do ano passado.