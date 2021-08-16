Gatito exalta Carli pelo gol da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas: 'Felicidades, animal'

Crédito: Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!

Na noite deste domingo, pelas redes sociais, o goleiro Gatito Fernández exaltou o zagueiro Joel Carli pelo gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B. Este foi, inclusive, o primeiro jogo como titular do argentino desde que ele retornou ao clube de General Severiano.

COMO ESTÁ GATITO?

No fim do mês de maio, o goleiro foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, que foi realizada com sucesso, para reparar a lesão de cartilagem no local. À época, o clube não havia divulgado uma estimativa de retorno de Gatito aos gramados.