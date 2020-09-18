Gatito é convocado e pode perder até três jogos do Botafogo em outubro

O Botafogo pode ter um desfalque importante para o Brasileirão no mês de outubro. O goleiro Gatito Fernández foi convocado para defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa de 2022, nos jogos contra Peru e Venezuela, dias 8 e 13. Com isso, o camisa 1 do Glorioso pode perder até três rodadas da competição nacional No próximo mês, o o Alvinegro tem pela frente o Palmeiras, no dia 7, o Sport, no dia 11, e o Grêmio, no dia 14. O goleiro retornou à equipe na última quinta-feira, contra o Vasco, pela Copa do Brasil, após ficar fora de duas partidas por uma lesão na coxa.