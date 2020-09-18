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futebol

Gatito é convocado e pode perder até três jogos do Botafogo em outubro

Goleiro vai defender a seleção paraguaia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nos jogos contra Peru e Venezuela e marcados para os dias 8 e 13 do próximo mês...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 19:54
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um desfalque importante para o Brasileirão no mês de outubro. O goleiro Gatito Fernández foi convocado para defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa de 2022, nos jogos contra Peru e Venezuela, dias 8 e 13. Com isso, o camisa 1 do Glorioso pode perder até três rodadas da competição nacional No próximo mês, o o Alvinegro tem pela frente o Palmeiras, no dia 7, o Sport, no dia 11, e o Grêmio, no dia 14. O goleiro retornou à equipe na última quinta-feira, contra o Vasco, pela Copa do Brasil, após ficar fora de duas partidas por uma lesão na coxa.
Gatito aguarda julgamento no STJD, ainda sem data definida, por ter chutado a cabine do VAR, após a derrota para o Internacional, por 2 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão, em jogo no Nilton Santos. O gancho pode valer uma suspensão entre 30 e 180 dias, além de multa que pode chegar até R$ 100 mil.

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