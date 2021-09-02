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Gatito avança em recuperação e inicia transição com bola no Botafogo

Goleiro paraguaio, com problema no lesão, começou a fazer trabalhos leves envolvendo a bola e deu mais um passo para retornar aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 18:39

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:39

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gatito Fernández deu mais um passo rumo o retorno aos gramados. O goleiro iniciou, nesta quinta-feira, trabalhos com bola no treinamento do Botafogo no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo
Lesionado e perto a completar um ano sem jogar com a camisa alvinegra por conta de um problema no joelho, o paraguaio chegou a mais um passo da transição. Agora, ele faz leves trabalhos envolvendo a bola e não fica apenas em atividades de fisioterapia e de fortalecimento muscular.
O Botafogo não trabalha com prazos de recuperações de atletas lesionados, mas há uma expectativa que, se Gatito continuar no ritmo atual, que ele possa retornar aos gramados ainda esse mês.O paraguaio não atua pelo Glorioso desde o dia 23 de setembro de 2020, na partida entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele saiu da partida com dores no joelho e, mesmo assim, foi convocado pela Seleção Paraguaia para uma Data Fifa que viria logo depois. Mesmo com dores, jogou pelo time nacional e o problema se potencializou.
Recentemente, o goleiro respondeu um torcedor do Botafogo em uma rede social, afirmando que houve erro médico do clube durante os primeiros meses de tratamento da lesão.
Fora de campo, o Botafogo ainda mantém esperanças e tem negociações com Rafael, lateral-direito ex-Manchester United e Lyon, e espera avançar com a situação em breve.

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