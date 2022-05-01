Gatito avalia evolução do Botafogo com Luís Castro, mas admite: Temos um pouco de dívida com o torcedor'

Gatito Fernández voltou a jogar pelo Botafogo após três partida longe do gramado por dores no joelho. O goleiro atuou durante os 90 minutos no empate em 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo, pelo Brasileirão. O paraguaio afirmou após o jogo que se sente bem fisicamente.+ VÍDEO: torcida do Botafogo faz festa para receber ônibus do time antes de jogo do Brasilerão; assista!

– Hoje em dia me sinto bem. Joguei dez jogos seguidos no Carioca sem nenhum problema, não tive nenhuma queixa na minha lesão. Teve uma interferência quando trocamos de CT e fomos para a Lonier, a estrutura ainda não é como tinha aqui, eu fiquei um pouco atrasado nos trabalhos. A gente preferiu que eu voltasse a ganhar um pouco de força muscular nesse novo período com o treinador para depois estar bem com o Carioca. Graças a Deus acabei fui bem no jogo e agora é um processo natural de ganhar ritmo - afirmou.

Apesar do resultado irregular, o goleiro destaca aspectos positivos do trabalho de Luís Castro. Gatito considera que a equipe foi melhor neste domingo do que contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão.

– O trabalho dele é muito bom, cada vez estamos assimilando melhor e o que ele está pedindo. Na minha visão pessoal tivemos uma evolução muito grande nesse jogo em relação ao jogo contra o Corinthians. Sabemos que o jogo em casa são um pouco mais complicados porque o rival vem mais fechado mas estamos no caminho certo, vamos fazer um grande campeonato - analisou.

O goleiro afirmou que a ansiedade por parte da torcida, que colocou mais de 34 mil torcedores nesta manhã, pode ter atrapalhado no sistema ofensivo.

– A torcida está fazendo uma festa maravilhosa, sabemos da expectativa que a torcida tem com o investimento que está sendo colocado no clube, é um processo onde a gente tem que saber entender a ansiedade da torcida para não levar isso para o campo. Tivemos um pouco de ansiedade nas finalizações, mas uma coisa normal, estamos nos entendendo aos poucos. Temos um pouco de dívida com o nosso torcedor, mas tem muita coisa positiva que fazemos nos jogos e dia a dia - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE GATITO FERNÁNDEZ

Dificuldades de Patrick de Paula- Muito normal, acabou de chegar em um clube novo, está se adaptando aos novos companheiros. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com todos os jogadores. Ele está se adaptando à maneira do treinador, a maneira de cada companheiro. É um processo que acho que estamos assimilando bem pelo tempo curto que temos. A qualidade do elenco é muito boa.

Goleiro sair jogando com os pés- A metodologia do Luís Castro e do treinador de goleiro nesse sentido é um pouco diferente, estamos nos adaptando ao que ele pede. É sempre com segurança, mas sem querer forçar uma bola onde não tem jogo. Não é uma coisa muito nova, mas é uma metodologia diferente. Hoje em dia está mais tranquilo para nós. Se não tiver possibilidade teremos que dar chutão e não tem problema nisso.

Clássico contra o Flamengo- A expectativa do nosso torcedor é muito grande. Acho que se fizermos um grande jogo contra o Flamengo vai levantar ainda mais a nossa confiança. Hoje empatamos em casa, mas temos mais coisas positivas pelo curto de trabalho em relação aos outros jogos. É um caminho muito bom, se ganharmos o clássico ficaremos ainda mais confiantes.