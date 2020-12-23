Garoto vítima de racismo em Goiás, chega a Santos para período de testes no Peixe

Crédito: Ivan Stort/Santos FC

O garoto Luiz Eduardo, que ganhou notoriedade após um vídeo onde relata ter sofrido racismo do técnico adversário em um jogo de futebol em Goiás, viralizar na internet, já chegou em Santos.

O menino foi convidado pela diretoria santista para um período de testes no clube, e logo em seu primeiro dia conheceu os atletas do elenco profissional, como Marinho e Soteldo, além do técnico Cuca. A foto com o atacante venezuelano, inclusive, movimentou a internet com comentários engraçados de torcedores santistas que observaram que o garoto de 11 anos é mais alto que o camisa 10 santista, que tem 1,60 metro.

Na última quarta-feira (16), durante um campeonato entre escolinhas de futebol de Goiânia, o garoto que atuava pelo Uberlândia Academy, rede de equipes de futebol de base do Triângulo Mineiro, disse, chorando, ao fim da partida, que o treinador do time rival orientava os seus atletas para "fechar o preto", se referindo a Luiz. O vídeo foi divulgado pelo próprio time do menino, contendo a autorização familiar para isso.