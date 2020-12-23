Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Garoto vítima de racismo em Goiás, chega a Santos para período de testes no Peixe
futebol

Garoto vítima de racismo em Goiás, chega a Santos para período de testes no Peixe

Em ida ao CT Rei Pelé, Luiz Eduardo, de 11 anos, conheceu alguns jogadores santistas e o técnico Cuca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:53

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:53

Crédito: Ivan Stort/Santos FC
O garoto Luiz Eduardo, que ganhou notoriedade após um vídeo onde relata ter sofrido racismo do técnico adversário em um jogo de futebol em Goiás, viralizar na internet, já chegou em Santos.
O menino foi convidado pela diretoria santista para um período de testes no clube, e logo em seu primeiro dia conheceu os atletas do elenco profissional, como Marinho e Soteldo, além do técnico Cuca. A foto com o atacante venezuelano, inclusive, movimentou a internet com comentários engraçados de torcedores santistas que observaram que o garoto de 11 anos é mais alto que o camisa 10 santista, que tem 1,60 metro.
Na última quarta-feira (16), durante um campeonato entre escolinhas de futebol de Goiânia, o garoto que atuava pelo Uberlândia Academy, rede de equipes de futebol de base do Triângulo Mineiro, disse, chorando, ao fim da partida, que o treinador do time rival orientava os seus atletas para "fechar o preto", se referindo a Luiz. O vídeo foi divulgado pelo próprio time do menino, contendo a autorização familiar para isso.
Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados