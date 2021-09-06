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Garoto do Ninho é convocado e representará o Flamengo na Seleção Brasileira pela primeira vez

O atacante Felipe participará de período de treinamento da Seleção Brasileira Sub-15 na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 13 e 22 de setembro...
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Publicado em 

06 set 2021 às 15:45

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:45

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O jovem Felipe Lima será o representante do Flamengo na Seleção Brasileira Sub-15 que, entre os dias 13 e 22 de setembro, realizará um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis. O atacante rubro-negro foi convocado por Eduardo Patetuci e vestirá a Amarelinha pela primeira vez.
Esta é a quarta fase de preparação da Seleção Sub-15 para o Sul-Americano da categoria, previsto para acontecer neste segundo semestre de 2021. O técnico tem convocado diversos atletas para estes períodos de treinamento na Granja. Antes de Felipe Lima, Bill, outro atacante da base do Flamengo, foi chamado.
A tendência é que os jovens disputem um jogo neste período, mas ainda não foi confirmado pela CBF. Felipe Lima se apresenta na próxima segunda à CBF.

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