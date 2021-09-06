Garoto do Ninho é convocado e representará o Flamengo na Seleção Brasileira pela primeira vez

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O jovem Felipe Lima será o representante do Flamengo na Seleção Brasileira Sub-15 que, entre os dias 13 e 22 de setembro, realizará um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis. O atacante rubro-negro foi convocado por Eduardo Patetuci e vestirá a Amarelinha pela primeira vez.

Esta é a quarta fase de preparação da Seleção Sub-15 para o Sul-Americano da categoria, previsto para acontecer neste segundo semestre de 2021. O técnico tem convocado diversos atletas para estes períodos de treinamento na Granja. Antes de Felipe Lima, Bill, outro atacante da base do Flamengo, foi chamado.