Garoto do Ninho desmente boatos de saída: 'Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo'

Ainda sem os principais nomes - incluindo o técnico Paulo Sousa -, o elenco profissional do Flamengo retoma as atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Entre os jovens que defenderão o time no início do Carioca estáYuri de Oliveira, que precisou usar as redes sociais para desmentir boatos de que estaria de saída para o Fluminense. O meia, que deu entrevista recente ao L! (confira aqui), reforçou que o seu foco está em vestir o Manto em 2022.- Algumas pessoas mal intencionadas estão criando notícias que não condizem com a verdade. Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo enquanto eu puder! Estou nesse clube há oito anos e é aqui que me sinto em casa. Eu tenho orgulho em defender essas cores e jamais desrespeitaria o clube do meu coração - publicou o meia, formado no Ninho, nas redes sociais.