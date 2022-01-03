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Garoto do Ninho desmente boatos de saída: 'Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo'

Yuri de Oliveira será uma das "caras novas" no elenco profissional do Flamengo em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 12:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:30

Ainda sem os principais nomes - incluindo o técnico Paulo Sousa -, o elenco profissional do Flamengo retoma as atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Entre os jovens que defenderão o time no início do Carioca estáYuri de Oliveira, que precisou usar as redes sociais para desmentir boatos de que estaria de saída para o Fluminense. O meia, que deu entrevista recente ao L! (confira aqui), reforçou que o seu foco está em vestir o Manto em 2022.- Algumas pessoas mal intencionadas estão criando notícias que não condizem com a verdade. Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo enquanto eu puder! Estou nesse clube há oito anos e é aqui que me sinto em casa. Eu tenho orgulho em defender essas cores e jamais desrespeitaria o clube do meu coração - publicou o meia, formado no Ninho, nas redes sociais.
Crédito: OmeiaYurideOliveiracomemorandoumgolpelabasedoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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