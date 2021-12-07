Garoto do Ninho comemora estreia no time profissional do Flamengo: 'Sensação inexplicável'

Apesar da derrota para o Santos, por 1 a 0 no Maracanã, a partida de segunda-feira foi marcante para um jogador do Flamengo. Matheus França, de 17 anos, fez sua estreia profissional. Após a partida, o meia-atacante, formado no Ninho do Urubu, compartilhou a felicidade de ter "realizado um sonho de criança". - Feliz demais por ter realizado um sonho de criança. Fiz minha estreia pelo time profissional e com o apoio de toda nação, sensação inexplicável. Só agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida! - publicou.