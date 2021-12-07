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Garoto do Ninho comemora estreia no time profissional do Flamengo: 'Sensação inexplicável'

Matheus França entrou pela primeira vez na partida contra o Sport. O meia-atacante é um dos promissores talentos das divisões de base do Flamengo...
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Publicado em 

07 dez 2021 às 20:35

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 20:35

Apesar da derrota para o Santos, por 1 a 0 no Maracanã, a partida de segunda-feira foi marcante para um jogador do Flamengo. Matheus França, de 17 anos, fez sua estreia profissional. Após a partida, o meia-atacante, formado no Ninho do Urubu, compartilhou a felicidade de ter "realizado um sonho de criança". - Feliz demais por ter realizado um sonho de criança. Fiz minha estreia pelo time profissional e com o apoio de toda nação, sensação inexplicável. Só agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida! - publicou.
Matheus França, de 17 anos, renovou seu vínculo com o Flamengo em outubro deste ano. Agora, o contrato da joia é válido até abril de 2027, e com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros, a maior da história do clube.
Crédito: MatheusFrançaemaçãocontraoSantos,emsuaestreianotimeprincipaldoFlamengo(Foto:MarceloCortes/CRF

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