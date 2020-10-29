Garoto do Ninho celebra estreia com vitória no Flamengo: 'Sai aquele friozinho na barriga'

A vitória sobre o Athletico, por 1 a 0 na Arena da Baixada, teve um significado especial para Daniel Cabral, meia de 18 anos que estreou profissionalmente pelo Flamengo nesta quarta-feira, ao ser acionado por Domènec Torrent na etapa final. Visto como um promissor garoto do Ninho, o jogador celebrou a oportunidade, ressaltando a boa recepção do grupo principal rubro-negro.

- Muito feliz pela oportunidade, feliz por estar estreando. Sai aquele friozinho na barriga. Melhor ainda estrear com vitória, só tenho a agradecer ao Flamengo e a todos que me ajudaram. O grupo me abraçou muito bem - afirmou à FlaTV.Em sua estreia, Daniel Cabral atuou por 23 minutos. Na construção, acertou três dos cinco passes feitos e arriscou uma bola longa. Defensivamente, o atleta contribuiu com dois desarmes e uma interceptação, além de ter ganho dois de três duelos no chão (todos números de acordo com o app SofaScore).