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Garoto do Ninho celebra estreia com vitória no Flamengo: 'Sai aquele friozinho na barriga'

Daniel Cabral foi acionado por Domènec Torrent na etapa final diante do Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 12:15

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:15

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A vitória sobre o Athletico, por 1 a 0 na Arena da Baixada, teve um significado especial para Daniel Cabral, meia de 18 anos que estreou profissionalmente pelo Flamengo nesta quarta-feira, ao ser acionado por Domènec Torrent na etapa final. Visto como um promissor garoto do Ninho, o jogador celebrou a oportunidade, ressaltando a boa recepção do grupo principal rubro-negro.
- Muito feliz pela oportunidade, feliz por estar estreando. Sai aquele friozinho na barriga. Melhor ainda estrear com vitória, só tenho a agradecer ao Flamengo e a todos que me ajudaram. O grupo me abraçou muito bem - afirmou à FlaTV.Em sua estreia, Daniel Cabral atuou por 23 minutos. Na construção, acertou três dos cinco passes feitos e arriscou uma bola longa. Defensivamente, o atleta contribuiu com dois desarmes e uma interceptação, além de ter ganho dois de três duelos no chão (todos números de acordo com o app SofaScore).
Formado no Ninho do Urubu, e com passagem pela seleções de base - foi campeão mundial sub-17 em 2019 -, Daniel Cabral estendeu seu vínculo com o Flamengo na última semana. Agora, seu contrato é válido até outubro de 2025.

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