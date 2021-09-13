Garoto Derick pode ser a novidade do Santos contra o Athlético-PR

Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Menino da Vila, o zagueiro Derick pode ser a grande novidade do Santos na decisão contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O jogador já treinou com os profissionais neste domingo, ficou fora da equipe Sub-20 na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO no Brasileiro da categoria e aguarda a evolução do zagueiro Luiz Felipe, que ficou fora por duas semanas em razão de um edema na coxa. Se ele não tiver condição de jogo, Derick pode ser titular no duelo.

Derick renovou com o Peixe no final de abril com vínculo por mais cinco anos. Uma das promessas da base do clube, o zagueiro estreou na equipe profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileiro do ano passado. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil.