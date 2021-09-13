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Garoto Derick pode ser a novidade do Santos contra o Athlético-PR

Jogador treinou com os companheiros neste domingo e espera a evolução de Luiz Felipe, que se recupera de um edema na coxa. Peixe tem vários problemas na zaga...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 09:28
Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Menino da Vila, o zagueiro Derick pode ser a grande novidade do Santos na decisão contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O jogador já treinou com os profissionais neste domingo, ficou fora da equipe Sub-20 na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO no Brasileiro da categoria e aguarda a evolução do zagueiro Luiz Felipe, que ficou fora por duas semanas em razão de um edema na coxa. Se ele não tiver condição de jogo, Derick pode ser titular no duelo.
Derick renovou com o Peixe no final de abril com vínculo por mais cinco anos. Uma das promessas da base do clube, o zagueiro estreou na equipe profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileiro do ano passado. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil.
O zagueiro Róbson Reis, que vinha sendo titular, deixou o campo com um entorse no tornozelo diante o Bahia no último sábado pelo Brasileiro e também deve ser baixar na terça-feira. Para piorar, Danilo Boza, que substituiu Robson Reis diante do Bahia, também não pode jogar a competição por ter atuado pelo Mirassol. Kaiky também está lesionado e Emiliano Velázquez também não está inscrito na Copa do Brasil.O Santos perdeu o primeiro jogo das quartas por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença nesta terça para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

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